Las empresas están obligadas a dejarte dar de baja el servicio con un clic

Antes de sumarse a cualquier plataforma o aplicación, conviene ver más detalles sobre cuotas, plazos y forma de cancelar. Y si en el sitio no aparece el botón de baja, la empresa está incumpliendo la norma.





Qué exige la norma

Quien ofrezca un servicio que se pueda contratar a distancia o desde una página web debe poner un link llamado "botón de baja de servicio". Tiene que verse a simple vista, en un lugar destacado y desde el primer acceso al sitio. La base legal es el artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor, que además permite rescindir por el mismo medio en que se contrató: si el alta fue por teléfono o por internet, la baja también.

Cuando el cliente aprieta el botón, la empresa tiene 24 horas para confirmarle, por el mismo medio, un código de registro del pedido. Además tiene que tomar las medidas necesarias para que la baja se haga efectiva. No alcanza con recibir el pedido y dejarlo dormir.

Ese código funciona como prueba: muestra que el pedido existió y cuándo se hizo. Pedir la baja deja de depender de un mostrador o de una línea telefónica con horario corto. Se hace desde la pantalla, a cualquier hora.

La disposición derogó las resoluciones 316/2018 y 424/2020, que regulaban los botones de baja y de arrepentimiento. Las empresas tuvieron 60 días para adaptar sus sitios, y ese plazo ya venció.





A qué empresas alcanza

Antes, las obligaciones se repartían por rubro. Las normas anteriores nombraban telefonía fija y móvil, internet, televisión paga, medicina prepaga, plataformas de streaming, seguros, planes de ahorro, tarjetas de crédito de empresas no bancarias, alarmas, suscripciones a diarios y revistas, y también clubes y gimnasios.

En la redacción actual no hay una lista de rubros. Alcanza a quien ofrezca un servicio que se pueda contratar por internet.





Gimnasios, clubes y servicios deportivos

Si el plan de un gimnasio, la cuota de un club o la suscripción a una app de entrenamiento se contrató por la web, el botón tiene que estar ahí también. Lo mismo vale para las plataformas que cobran por ver partidos.

Las entradas son otro caso. Para un partido o un recital rige el botón de arrepentimiento: diez días corridos desde que se reciben las entradas o el comprobante de pago, con aviso al menos 24 horas antes del evento. Es una compra puntual, no un servicio continuo, y por eso tiene reglas distintas.





Atención al cliente

La norma también toca el soporte. Si la empresa atiende solo por teléfono o por medios electrónicos, tiene que hacerlo al menos 8 horas por día en días hábiles. El horario no puede ser menor a los días y horarios en que la empresa opera comercialmente. Y debe publicar en su sitio un teléfono u otro canal para consultas y reclamos.





Qué pasa si no cumplen

Las multas son las de la Ley 24.240 y pueden llegar a 5 millones de pesos. La Provincia de Buenos Aires ya sancionó a Telecentro y DirecTV por poner trabas a las bajas, con multas por 167 millones de pesos en total. Los clientes rebotaban entre la web, WhatsApp y el teléfono, y algunos contratos impedían la baja si había deuda.





Qué guardar si hay que reclamar

Si la empresa rechaza el pedido o sigue cobrando, el reclamo se inicia ante Defensa del Consumidor. Conviene llegar con pruebas:

● Capturas del botón y del pedido, con fecha y hora visibles.

● El resumen de la tarjeta con los cobros posteriores a la baja.

● Mails, chats y números de reclamo anteriores.

● La confirmación de la empresa o, si nunca llegó, una captura que lo muestre.