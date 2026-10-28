Concluyó el traslado de dependencias al Complejo Judicial Olavarría

Se encuentran en funcionamiento las dependencias previstas en el esquema de distribución de espacios aprobado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense para desarrollar sus tareas en el Complejo Judicial Olavarría, sito en calle 25 de Mayo, de esa ciudad. En el marco de lo establecido a través de la Resolución SC 1.241/26, en el citado inmueble funcionan el Tribunal de Trabajo; los juzgados de Familia Nº 1 y 2; los juzgados civiles Nº 1 y 2; los juzgados de Garantías Nº 1 y 2 y el Juzgado en lo Correccional. Asimismo, el nuevo edificio alberga a las dependencias de Intendencia, Alcaidía, depósitos y archivos, Archivo del Programa de Destrucción de Expedientes (PRODE), Mandamientos y Notificaciones, Sala de Monitoreo, Biblioteca y las Subdelegaciones de Arquitectura, Sanidad, Administración e Informática.

El inmueble alquilado de Moreno 3157 ya fue restituido a sus propietarios, el de Rufino Fal 2943 se encuentra en proceso de devolución y el de Coronel Suárez 2636 fue cedido al Municipio en el marco del convenio que posibilitó la obra. De esta manera, el nuevo esquema optimiza la infraestructura judicial del departamento y reordena el patrimonio edilicio en la ciudad.