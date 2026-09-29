La lista para el 2027

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe habilitó durante todo octubre el registro de profesionales que quieran integrar las listas de nombramientos de oficio que tendrán vigencia durante 2027.

La convocatoria alcanza tanto a abogados que aspiren a desempeñarse como defensores de oficio como a graduados de distintas profesiones interesados en actuar como peritos oficiales.

La inscripción comenzó a partir de la convocatoria realizada por la Corte Suprema de Justicia provincial y se extenderá durante todo el mes de octubre. El objetivo es conformar las listas de profesionales que podrán ser designados de oficio en actuaciones judiciales durante el próximo año.

Una vez completados los formularios, los postulantes deberán certificar judicialmente sus firmas en las oficinas habilitadas para ese trámite.

Según se informó, la convocatoria está dirigida a dos grupos. Por un lado, a abogados y abogadas que quieran desempeñarse como defensores o defensoras de oficio.

Por otro, a graduados y graduadas de otras profesiones que pretendan incorporarse como peritos oficiales y prestar asistencia técnica en los procesos judiciales cuando sean requeridos.

Para completar la inscripción, los interesados deberán utilizar los formularios disponibles en el sitio web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. La documentación debe cumplir con determinados requisitos formales: entre ellos, se aclaró que “no se admitirán certificados confeccionados a mano”.

Una vez completados los formularios, los postulantes deberán certificar judicialmente sus firmas en las oficinas habilitadas para ese trámite.

Posteriormente, la documentación tendrá que ser presentada de manera presencial en las mesas de entradas correspondientes, de acuerdo con la sede en la que pretendan ejercer la matrícula.

En ese sentido, quienes busquen desarrollar su actividad en la ciudad de Santa Fe deberán presentar la documentación ante la Mesa de Entradas de la Secretaría de Gobierno, mientras que para Rosario el trámite se realiza ante la Secretaría Letrada.

La elección de la sede está vinculada con el lugar en el que el profesional pretende ejercer.