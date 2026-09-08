Se mueve el tablero judicial

El Gobierno Nacional oficializó una extensa tanda de designaciones en la Justicia y en el Ministerio Público, mediante distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los nombramientos abarcan jueces de primera instancia, vocales de cámaras de apelaciones y jueces de tribunales orales, además de coberturas de fiscalías y defensorías. Si bien la mayor parte de los cargos corresponde a la Capital Federal, también hubo designaciones para Catamarca, Chubut, Córdoba, Rosario, La Rioja, Salta, Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero y distintas localidades bonaerenses. Todas las medidas se fundaron en el acuerdo previamente prestado por el Senado de la Nación.

En el nivel de las cámaras de apelaciones, el Poder Ejecutivo nombró a Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, y a Juan Manuel Cabral, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K. A ellos se suma Alicia Isabel Braghini, nombrada vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

En el nivel de las cámaras de apelaciones, el Poder Ejecutivo nombró a Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, y a Juan Manuel Cabral, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K. A ellos se suma Alicia Isabel Braghini, nombrada vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

En el fuero federal fueron designados Florentino Malaponte (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A), María Soledad Mancini (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A), Facundo Carlos Cortés (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B) y Andrés Guillermo Fraga (Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires).

En el ámbito de los tribunales orales, se oficializaron numerosas designaciones. Entre ellas figuran Walter Alfredo Cavassa (Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12), Julio César Di Giorgio (TOC N° 10), Pablo César Cina y Albertina Anatonia Carón (ambos para el TOC N° 19), Mariana Salduna (TOC N° 25), Evangelina María Lasala (TOC N° 18) y Vanesa Silvana Alfaro (TOC N° 16).

En los tribunales orales federales fueron designados Valeria Alejandra Rico (Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4), Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto (ambos para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6). En Catamarca, se nombró a Ana María Busleiman y a María Virginia Miguel Carmona como juezas de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia.

En la provincia del Chubut, se cubrieron dos cargos en el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia: Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz fueron designados jueces de ese tribunal.

La nómina de jueces de los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal incluye a Javier Rodrigo Pereyra (Juzgado N° 3), Miguel Ángel Asturias (N° 27), Federico Alfredo Battilana (N° 30), Adolfo Omar Piendibene (N° 38), Fernando Carlos Damián Pascual (N° 41), Diego Andrés Villanueva (N° 42), Sergio Alejandro Echegaray (N° 44), Sebastián Rodrigo Ghersi (N° 45), Ramiro Ariel Mariño (N° 54) y Maximiliano Alberto Leandro Callizo (N° 58).

En el fuero civil, el Ejecutivo designó a Lucila Califano (Juzgado Civil N° 9), Santiago Villagrán (N° 19), Juan Santiago Ylarri (N° 22), Sergio Buitrago (N° 26), Bárbara Rastellino (N° 27), Florencia Inés Córdoba (N° 66), Karina Gabriela Rapkinas (N° 69), Pilar Fernández Escarguel (N° 109) y José María Abram Luján (N° 110).

En el fuero comercial fueron nombrados Gustavo Alejandro Roque Cultraro (Juzgado Comercial N° 10) y Juan Pablo Ángel Sala (N° 23).

Nuevos nombres en el Ministerio Público Fiscal

En paralelo, el Gobierno cubrió una serie de cargos en el Ministerio Público Fiscal, con designaciones fundadas en la Ley N° 27.148. Fueron nombrados Santiago Roldán (Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico N° 2), Natalia Cecilia Crede (Fiscalía General en lo Penal Económico N° 3) y María Ángeles Ramos (Fiscalía General en lo Penal Económico N° 4).

También se designó a los fiscales que actuarán ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal: Matías Ezequiel Eidem (Fiscalía N° 7), Daniel Fernando Cano (Fiscalía N° 3), Ornella Romina Riggitano (Fiscalía N° 27), Juan Noel Varela (Fiscalía N° 35) y Patricia Luján Cisnero (Fiscalía N° 43). En el interior, Pedro Mariano Rebollo fue nombrado fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Coberturas en el Ministerio Público de la Defensa

Finalmente, con base en la Ley N° 27.149, se oficializaron los nombramientos en el Ministerio Público de la Defensa. Fue designada Ana Clarisa Galán Muñoz como defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal (Defensoría N° 3), y Maximiliano Eduardo Nicolás como defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal (Defensoría N° 4).

En el fuero penal de la Capital Federal se nombró, además, a Esteban José Chervin (Defensoría N° 6), Germán Luis Artola (defensor adjunto, Defensoría N° 11) y Nuria Saba Sardañons (defensora adjunta, Defensoría N° 15). En el fuero penal económico fue designado Hernán Enrique Figueroa (Defensoría N° 2).

La nómina de la Defensa se completa con las designaciones de Leandro Gastón (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2), José Nicolás Celestino Chumbita (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja), Paula Inés Lo Gioia (Juzgado Federal de Dolores, Buenos Aires), Carlos Nicolás Escandar (defensor federal con asiento en Salta), María Esther Pinos (defensora federal con asiento en Formosa) y Sofía Beatriz del Milagro Martín (defensora pública de víctima con asiento en Santiago del Estero).