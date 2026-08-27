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Chubut

Personal judicial se capacita en primeros auxilios

(Foto de Pavel Danilyuk)

En el marco de las actividades de capacitación en primeros auxilios organizadas y gestionadas por la Oficina de Higiene y Seguridad Laboral del Superior Tribunal de Justicia en toda la provincia, se concretó en la Sala de Audiencias del STJ la primera de dos jornadas destinadas a agentes que se desempeñan en organismos judiciales de Rawson. En este caso, la capacitación fue dictada por personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la capital provincial y el objetivo de la misma es brindar a los agentes conocimientos básicos sobre primeros auxilios, que les permitan reconocer situaciones de emergencia, actuar de manera segura y oportuna hasta la llegada del servicio médico, contribuyendo además a una respuesta organizada ante una eventual evacuación o emergencia dentro del ámbito laboral. La capacitación, en modalidad teórico-práctica, que ya se concretó semanas atrás con el personal que se desempeña en la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia y en dependencias judiciales de la circunscripción Esquel, permite a los participantes adquirir conocimientos y ejercitar técnicas básicas de actuación ante distintas situaciones de emergencia.

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