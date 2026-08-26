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Corte / Consejo de la Magistratura

El Poder Judicial hizo números para el 2027

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó el anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027 para el Poder Judicial. Ahora, el trámite será elevado al Ejecutivo y luego al Congreso. Qué cifras se fijaron.

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles, por unanimidad, el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el ejercicio 2027.

La sesión, encabezada por el presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo, Horacio Rosatti, analizó la composición y los montos de las erogaciones previstas para el año próximo.

El representante del Poder Ejecutivo y titular de la Comisión de Administración Financiera, el viceministro de Justicia Santiago Viola, abrió el tratamiento. “Nos convoca una responsabilidad grande que es poner a consideración y votación el anteproyecto del presupuesto del Poder Judicial para el 2027”, señaló.

El monto del anteproyecto, ya consensuado en comisión a comienzos de agosto, asciende a 2.841.911.406.537 pesos. En 2026, la Justicia nacional opera con partidas cercanas a los 2,13 billones de pesos.

Viola recordó que el texto había sido “largamente tratado” en comisión y agradeció el trabajo del administrador del Consejo, del personal técnico y de los consejeros.

El funcionario advirtió que “los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”. Indicó que el presupuesto “engloba todas las necesidades del año que viene, para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia”, con el objetivo de avanzar hacia un servicio “más ágil, transparente, eficiente y sobre todo cercano a la gente”.

Destacó, además, que contar con el anteproyecto aprobado “en tiempo y forma” aporta “previsibilidad y orden”, contribuye a que “funcione mejor la justicia” y permite “reforzar la autonomía”.

El monto del anteproyecto, ya consensuado en comisión a comienzos de agosto, asciende a 2.841.911.406.537 pesos. En 2026, la Justicia nacional opera con partidas cercanas a los 2,13 billones de pesos.

En paralelo, la Corte Suprema elaboró de manera independiente su propia previsión para 2027, de 495.049 millones de pesos. Ambos documentos deben ser girados al Poder Ejecutivo para su posterior envío al Congreso, que tiene la última palabra en la ley de presupuesto.

Del plenario participaron, además de Rosatti y Viola, los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez y Mariano Recalde; los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; los abogados Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau; y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit.

Varios consejeros se conectaron de manera remota. Estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Ahora el trámite pasa al Ejecutivo y, de allí, al Congreso. La votación unánime de este miércoles deja el anteproyecto en condiciones de ser elevado y busca dar un marco de previsibilidad para el funcionamiento de tribunales, oficinas y programas de modernización durante 2027.

Aparecen en esta nota:
Consejo de la Magistratura presupuesto 2027 CSJN Poder Judicial Congreso Poder Ejecutivo
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