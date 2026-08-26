Coberturas en Necochea y Morón

La Suprema Corte de Justicia determinó que a partir del 1º de septiembre de 2026 María José Beldarrain, jueza del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata, asuma en carácter de subrogante en el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Necochea, hasta nueva resolución. Asimismo, dispuso que a partir de la fecha mencionada María Florencia Piro, cese sus funciones como jueza subrogante en el citado organismo. Por otro lado, la Corte autorizó la toma de juramento Andrea Noemí Colina, como jueza del Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro con sede en Tigre, estableciendo que en principio se desempeñe como subrogante en el Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial Morón con sede en Ituzaingó, a partir de su juramento y hasta nueva Resolución.