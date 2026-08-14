San Juan reunirá a especialistas en oralidad judicial

San Juan recibirá la próxima semana al II Encuentro Nacional de Oralidad, una actividad académica organizada conjuntamente por los poderes judiciales de esa provincia y de Córdoba, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de agosto.

Las jornadas se desarrollarán en el Hotel Del Bono Park y reunirán a representantes de distintos poderes judiciales del país, además de especialistas provenientes de Uruguay y España y miembros de las Cortes Supremas de Chile y Perú.

El programa estará centrado en la implementación y consolidación de la oralidad en los procesos civiles. Entre los temas previstos figuran las reformas procesales, las políticas públicas necesarias para afianzar el sistema, las prácticas para lograr audiencias efectivas, la oralidad en segunda instancia y los desafíos que plantea este modelo para los operadores judiciales.

La iniciativa surgió a partir de un acuerdo de colaboración firmado en mayo pasado entre los poderes judiciales de San Juan y Córdoba, en el marco de una reunión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad de Buenos Aires (JUFEJUS).

La participación es gratuita y está destinada a integrantes del Poder Judicial, profesionales de la abogacía y público interesado en la temática. La inscripción se encuentra disponible en Bit.ly/IIENCUENTRONACIONALORALIDAD.