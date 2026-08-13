La Justicia cambia de vereda

Por: Rita

Lucca

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El Poder Ejecutivo remitió al Senado de la Nación el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo amplía el listado de delitos que quedarían bajo la órbita porteña y ya fue girado a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

El convenio, denominado “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, fue firmado el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Semanas atrás, se remitió el texto al Senado para su tratamiento. El acuerdo establece que el Estado Nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia penal no federal sobre distintos grupos de delitos. Entre ellos aparecen los delitos contra el honor, como calumnias e injurias; delitos contra la integridad sexual; delitos contra la libertad, como privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, entre otros.

Frente al avance legislativo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) expresó su rechazo al proceso de transferencia y advirtió que se trata de un nuevo avance sobre la Justicia Nacional.

También se incluyen delitos vinculados con la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

Sin embargo, el acuerdo todavía no entra en vigencia. El propio convenio establece que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, deberá suscribirse el acuerdo específico para la transferencia de recursos previsto en el convenio. Recién entonces comenzará a correr un plazo de 120 días corridos para su entrada en vigencia.

La reacción de la UEJN

Frente al avance legislativo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) expresó su rechazo al proceso de transferencia y advirtió que se trata de un nuevo avance sobre la Justicia Nacional.

En un comunicado, el gremio liderado por Julio Piumato sostuvo que, al igual que ocurre con el proceso de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo, ahora se pretende avanzar sobre la Justicia Nacional en el fuero Penal Ordinario.

“Así como tratan de avanzar sobre la Justicia Nacional del Trabajo, hoy pretenden también avanzar sobre la Justicia Nacional en lo Penal Ordinario, profundizando un proceso que busca desarticular y vaciar de competencias a la Justicia Nacional con el fin de concentrar poder en la Ciudad de Buenos Aires”, indicó la organización sindical.

La UEJN planteó que este nuevo avance se manifiesta por dos vías: el cierre de la Justicia Nacional de Menores y el progresivo vaciamiento de competencias de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

“Frente a esta situación, hacemos un llamado a los diputados y senadores de la Nación a no acompañar estas iniciativas, en defensa del respeto a la Constitución Nacional, al federalismo y a los principios que sustentan nuestra República. La Justicia Nacional no puede ser desmantelada mediante decisiones que desconocen su carácter y función institucional con el fin de concentrar cada vez más poder en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló el gremio, que convocó al paro: “No vamos a permitir que, mediante el cierre de fueros o el vaciamiento de sus competencias, se avance sobre la Justicia Nacional”.