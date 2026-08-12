Prorrogan hasta el 21 de agosto la consulta participativa sobre IA para la labor judicial

La Suprema Corte bonaerense extendió hasta el 21 de agosto, inclusive, el plazo para presentar observaciones, aportes y sugerencias al proyecto de Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito del tribunal.

La prórroga fue dispuesta mediante la Resolución RP 894/26, a partir de solicitudes recibidas luego del vencimiento del plazo original, previsto para el 7 de agosto.

La iniciativa busca ampliar la participación de instituciones y personas interesadas en una regulación que establecerá pautas para el desarrollo y uso responsable de herramientas de IA en la labor judicial.

Las contribuciones podrán realizarse a través del formulario habilitado por la Suprema Corte, que permanecerá disponible hasta el 21 de agosto.