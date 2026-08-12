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Bariloche tiene nuevo juez federal

(Consejo de la Magistratura)

Leandro Gomez Constenla juró como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche. Fue designado mediante Decreto 520/2026. El acto fue presidido por el presidente de la Cámara Federal de General Roca, Richard Fernando Gallego, y contó con la presencia de Mariano Roberto Lozano, vicepresidente de la Cámara Federal de General Roca; Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Diego G. Barroetaveña, consejero de la Magistratura y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Santiago Hernán Corcuera, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral. Estuvieron presentes también el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, y los magistrados David Perelmuter, Marcelo Gallo Tagle, María Gabriela Marron, María Victoria Pereira, Hugo Greca, Pablo Matkovic y Gustavo Villanueva. Participaron, asimismo, autoridades del Ministerio Publico Fiscal y de la Defensa como así también autoridades de las fuerzas federales de seguridad.

Aparecen en esta nota:
Bariloche jura Leandro A. Gomez Constenla
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