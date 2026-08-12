Bariloche tiene nuevo juez federal

Leandro Gomez Constenla juró como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche. Fue designado mediante Decreto 520/2026. El acto fue presidido por el presidente de la Cámara Federal de General Roca, Richard Fernando Gallego, y contó con la presencia de Mariano Roberto Lozano, vicepresidente de la Cámara Federal de General Roca; Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Diego G. Barroetaveña, consejero de la Magistratura y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Santiago Hernán Corcuera, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral. Estuvieron presentes también el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, y los magistrados David Perelmuter, Marcelo Gallo Tagle, María Gabriela Marron, María Victoria Pereira, Hugo Greca, Pablo Matkovic y Gustavo Villanueva. Participaron, asimismo, autoridades del Ministerio Publico Fiscal y de la Defensa como así también autoridades de las fuerzas federales de seguridad.