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Civil
Desde el 1 de agosto

Civil se pone adversarial

Neuquén comenzó a aplicar el nuevo Código Procesal Civil Adversarial y se convirtió en la primera provincia del país en implementar este modelo para los procesos civiles y comerciales.

(Poder Judicial Neuquén)

Neuquén dejó atrás un código procesal con más de medio siglo de vigencia y comenzó a aplicar el nuevo Código Procesal Civil Adversarial. La reforma, impulsada por la Ley 3551, convierte a la provincia en la primera del país en adoptar el modelo adversarial para los procesos civiles y comerciales.

La nueva normativa reemplaza al Código Procesal Civil vigente desde 1975 e introduce un sistema en el que las partes asumen un rol central en el impulso del proceso, mientras el juez concentra su intervención en garantizar el debido proceso y dictar la resolución.

"El nuevo Código, que fue promovido por el Poder Ejecutivo Provincial y sancionado por la Honorable Legislatura, es el resultado de un amplio proceso de elaboración, análisis y debate, del que participaron magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios judiciales, colegios de abogados, universidades y actores sociales y académicos de toda la provincia", señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, en una carta dirigida al personal judicial.

En los meses previos a la entrada en vigencia, el Poder Judicial capacitó a más de 230 magistrados, funcionarios y operadores judiciales y adecuó el sistema informático Pehuén para acompañar la implementación del nuevo modelo, según detallaron.

Entre las principales modificaciones, el nuevo régimen prevé una mayor utilización de audiencias orales en los procesos más complejos, simplifica los trámites sucesorios cuando existe acuerdo entre herederos, incorpora un procedimiento especial y más rápido para los desalojos y agiliza el cobro de deudas. También reconoce pleno valor probatorio a documentos digitales, como correos electrónicos y mensajes, y establece al expediente digital y las notificaciones electrónicas como regla general.

Además, las audiencias quedarán registradas en audio y video para reforzar la transparencia del proceso. El Poder Judicial aclaró que las actuaciones iniciadas bajo el régimen anterior mantienen plena validez y continuarán su trámite conforme a las reglas de transición previstas por el nuevo Código.

En los meses previos a la entrada en vigencia, el Poder Judicial capacitó a más de 230 magistrados, funcionarios y operadores judiciales y adecuó el sistema informático Pehuén para acompañar la implementación del nuevo modelo, según detallaron.

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Neuquén Código Procesal Civil Adversarial Ley 3551 juicios civiles modelo adversarial Tribunal Superior de Justicia de Neuquén expediente digital audiencias orales
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