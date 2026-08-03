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Conflicto salarial

Paro y tensión: el TSJ cordobés descontó hasta $450 mil

(AGEPJ)

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aplicó descuentos salariales a trabajadores del Poder Judicial por las jornadas de paro realizadas en el marco del conflicto salarial. Según informó la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), las retenciones alcanzan en algunos casos los $450.000, monto que será descontado de los haberes. Desde el gremio repudiaron la decisión y sostuvieron que las quitas corresponden a medidas de fuerza realizadas hace varios meses, en un conflicto que ya lleva cinco meses. Además, afirmaron que los descuentos afectan de manera significativa el ingreso mensual de los trabajadores y reiteraron el reclamo por el cumplimiento del Acuerdo de Equiparación y una nueva propuesta de recomposición salarial. AGEPJ también informó que pondrá a disposición de los empleados la vía legal para cuestionar los descuentos aplicados.

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