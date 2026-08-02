03 de Agosto de 2026
Edición 7507 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
03 de August de 2026
Edición 7507
Próxima Actualización: 04/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Penal / Tecnología

El ciberfraude no para de crecer

El Ministerio Pública Fiscal porteño registró más de 200 denuncias mensuales en el primer semestre de 2026. Las cifras confirman una tendencia al alza que se mantiene desde la pandemia y que ya había superado las 2.400 denuncias en todo 2025.

(Foto de Towfiqu barbhuiya)

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires registró en los primeros seis meses de 2026 casi 1.300 denuncias por ciberfraudes, lo que representa un promedio superior a las 200 presentaciones mensuales.

Las cifras confirman una tendencia al alza que se mantiene desde la pandemia y que ya había superado las 2.400 denuncias en todo 2025.

Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC), a cargo del fiscal Miguel Kessler, el volumen de casos creció de manera sostenida en los últimos años.

Las modalidades más frecuentes incluyen phishing, suplantación de identidad, clonación de tarjetas de crédito y débito, robo de cuentas de WhatsApp, fraudes en billeteras virtuales, falsas promociones de venta online y estafas vinculadas con criptomonedas.

En 2020 se habían contabilizado apenas 38 denuncias; en 2024 la cifra trepó a alrededor de 1.700 y el año pasado superó las 2.400. El primer semestre de 2026 muestra que el ritmo no se detiene.

Los montos sustraídos también resultan significativos. En los dos últimos años (2024 y 2025) las operaciones fraudulentas alcanzaron los 24.465 millones de pesos, a los que se suman más de 3,8 millones en moneda extranjera.

Gracias a un protocolo de actuación rápida implementado por la FISEC y la Unidad de Ciberfraude del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), se lograron revertir operaciones por más de 322 millones de pesos.

El mecanismo permite el congelamiento preventivo de cuentas sospechosas por hasta 60 días cuando la denuncia se realiza dentro de las 24 horas, el monto supera los tres millones de pesos y se radica en la Ciudad de Buenos Aires.

Las modalidades más frecuentes incluyen phishing, suplantación de identidad, clonación de tarjetas de crédito y débito, robo de cuentas de WhatsApp, fraudes en billeteras virtuales, falsas promociones de venta online y estafas vinculadas con criptomonedas.

También se observó un incremento de casos de abuso de confianza contra personas mayores, en los que cuidadores o allegados utilizan fotografías de tarjetas o datos bancarios para realizar compras o extracciones no autorizadas.

El crecimiento del fenómeno se vincula con la aceleración de la digitalización posterior a la pandemia de COVID-19 y con el uso masivo de redes sociales y mensajería.

La FISEC y la Unidad de Ciberfraude del CIJ trabajan de manera conjunta en el análisis de las denuncias, la preservación de evidencia digital y la identificación de responsables.

Aparecen en esta nota:
fraude estafa ciberdelito WhatsApp tecnología Ciudad de Buenos Aires MPF FISEC phishing billeteras virtuales criptomonedas
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Una imagen no es un DNI
El manochanta
El Poder Judicial no te estafa
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
El Poder Judicial inaugura la muestra “Teselas del alma”
La confusión del jurado anuló una condena de 18 años
Una foto entre Pinterest, la IA y la blockchain
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS