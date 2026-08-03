Nuevas vacantes de jueces y defensores

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos convocó a concursos públicos para cubrir cargos en defensorías especializadas en materia penal de niños, niñas y adolescentes, así como vocalías en los Tribunales de Juicios y Apelaciones de distintas ciudades de la provincia. La convocatoria comprende los concursos 300 al 303 para cubrir siete cargos de defensorías auxiliares con asiento en Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. A su vez, los concursos 304 al 306 buscan cubrir cinco cargos de vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia. La inscripción para los concursos de defensorías estará habilitada del próximo 18 de agosto al 7 de septiembre, mientras que para las vocalías el plazo será del 24 de agosto al 11 de septiembre, inclusive. Las postulaciones deberán presentarse junto con la documentación correspondiente en la Secretaría General del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 471, en la ciudad de Paraná, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.