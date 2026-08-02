El Poder Judicial inaugura la muestra “Teselas del alma”

El Poder Judicial de Corrientes, a través de su Área de Capacitación y en articulación con el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), invita a la comunidad a la inauguración de la muestra de arte “Teselas del alma: la naturaleza y la mirada humana dialogan a través del mosaico”, una propuesta que pone en valor el mosaico como expresión artística y espacio de encuentro entre la creatividad, la contemplación y la cultura. La apertura se realizará el viernes 7 de agosto, a las 19:00 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, ubicado en la intersección de 9 de Julio y San Juan, en la ciudad de Corrientes. La actividad será de entrada libre y gratuita. La inauguración será presidida por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan, reafirmando el compromiso institucional del Poder Judicial con la promoción de iniciativas que fortalecen el acceso a la cultura y fomentan espacios de encuentro entre la justicia, el arte y la comunidad.