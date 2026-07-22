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Vas a bailar sin celular

Por el robo de un teléfono celular durante un recital de Ciro y Los Persa, la Justicia porteña declaró la responsabilidad de la productora del show y del Movistar Arena. Consideró que los hurtos en eventos masivos son riesgos previsibles y que las empresas incumplieron su deber de seguridad.

(Agencia San Luis)

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó, en lo sustancial, la condena contra Buenos Aires Arena S.A. y Trescientos Productora S.A. por el robo de un teléfono celular sufrido por un espectador durante un recital de Ciro y Los Persas realizado el 8 de agosto de 2024 en el Movistar Arena.

El sentencia ratificó que ambas empresas incumplieron el deber de seguridad previsto en la normativa de defensa del consumidor y deben responder por el valor de reposición del teléfono sustraído, el reintegro de las entradas y el daño punitivo aplicado en primera instancia.

Según surge del expediente, el actor logró acreditar que ingresó al recital con su celular y que el dispositivo fue sustraído durante el espectáculo. Existió una causa penal en la que incluso se identificó a una persona imputada por el hecho.

En uno de los puntos centrales, los jueces remarcaron que los robos y hurtos de celulares en recitales masivos no constituyen hechos imprevisibles ni extraordinarios.

La productora intentó desligarse de responsabilidad argumentando que el espectador participaba del "pogo" y que el teléfono podría haberse extraviado entre la multitud. También sostuvo que había contratado personal de seguridad y efectivos policiales para el evento. Sin embargo, la Cámara en lo CATyRC porteña entendió que esas explicaciones no alcanzaban para desvirtuar la responsabilidad derivada de la relación de consumo.

En uno de los puntos centrales, los jueces remarcaron que los robos y hurtos de celulares en recitales masivos no constituyen hechos imprevisibles ni extraordinarios. Por el contrario, señalaron que se trata de contingencias propias de eventos con miles de asistentes, por lo que los organizadores deben adoptar medidas de prevención acordes a esa realidad.

Documento relacionado:
R., D. E. CONTRA BUENOS AIRES ARENA SA YOTROS SOBRECONTRATO S Y DAÑOS - RC - OTRO
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