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Mar del Plata

Condenas por planear una fábrica de éxtasis

(Foto de Maurício Mascaro)

Dos hombres fueron condenados a 4 años y 3 meses y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por planificar la fabricación de pastillas de éxtasis y cultivar más de 800 plantas y plantines de marihuana destinados al comercio en Mar del Plata. La investigación, encabezada por la Oficina de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, se resolvió mediante un acuerdo pleno alcanzado en menos de ocho meses.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de recibir una alerta internacional por el ingreso desde China de piezas metálicas compatibles con la fabricación de pastillas de drogas sintéticas.

Los allanamientos realizados en marzo permitieron secuestrar más de 800 plantas y plantines de marihuana, droga lista para su comercialización, una camioneta de alta gama y un arma de guerra. Además, la fiscalía sostuvo que dos de los imputados se habían confabulado para producir estupefacientes mediante la importación de insumos destinados a fabricar pastillas de éxtasis.

El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías Santiago Inchausti. En tanto, respecto del tercer imputado se dispuso la suspensión del proceso a prueba por dos años, con reglas de conducta y el abandono en favor del Estado de 1.700 dólares que habían sido secuestrados durante la investigación.

Aparecen en esta nota:
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