El CPACF alerta a los matriculados por ciberestafas

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) difundió este martes una advertencia oficial en la que aclara que la entidad no está realizando llamados telefónicos ni solicitando códigos de verificación a través de WhatsApp ni de ninguna otra plataforma de mensajería.

Según el alerta, los estafadores utilizan frases específicas para generar confianza o urgencia, tales como pedidos para “vincular tu cuenta”, “actualizar el padrón” o compartir códigos de seguridad.

Ante cualquier comunicación de ese tipo, el Colegio recomienda no brindar información personal, no compartir códigos de validación y no aceptar solicitudes de vinculación de dispositivos.

Los estafadores aprovechan la fachada de las instituciones para generar credibilidad y obtener datos que luego pueden utilizarse para acceder a cuentas, sistemas informáticos o información sensible.

El comunicado señaló de manera directa que “se trata de un intento de estafa” y exhorta a los matriculados a desestimar esas comunicaciones y a compartir la información con colegas para contribuir a la prevención de nuevos casos.

La advertencia se acompaña de un gráfico institucional con el logo del CPACF, diseñado para facilitar su identificación y difusión entre los profesionales.

Este tipo de fraudes, que combinan técnicas de ingeniería social por vía telefónica y mensajería instantánea, se registraron de manera recurrente contra colegios profesionales en el país.

Los estafadores aprovechan la fachada de las instituciones para generar credibilidad y obtener datos que luego pueden utilizarse para acceder a cuentas, sistemas informáticos o información sensible.

En el caso de los abogados, el riesgo reviste particular gravedad porque muchos gestionan expedientes judiciales electrónicos, comunicaciones con clientes, accesos a plataformas del Poder Judicial y datos de carácter confidencial.

Una eventual vulneración de credenciales o dispositivos podría comprometer no solo la seguridad del profesional, sino también la de terceros involucrados en causas en trámite.

El CPACF, presidido por Alejandra García, reiteró en el comunicado la necesidad de mantener conductas preventivas frente a cualquier solicitud no solicitada que requiera el suministro de códigos o datos personales.

En esa línea, la institución recordó que los canales oficiales son los únicos habilitados para realizar gestiones vinculadas al padrón de matriculados o a servicios institucionales.