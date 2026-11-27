Karina del Carmen Pentucci asumió como fiscal penal reemplazante de la Fiscalía Penal N.º 3 del Distrito Judicial Orán, durante una ceremonia realizada el 26 de noviembre en el Ministerio Público Fiscal de Salta.

El juramento de ley fue recibido por el fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester. La designación se formalizó mediante el Decreto 626 del Poder Ejecutivo provincial, luego del acuerdo prestado por el Senado el 24 de septiembre.

El nombramiento se efectuó conforme a la Ley 7347, modificada por la Ley 7717.