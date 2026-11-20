El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja convocó a seis concursos para cubrir cargos de secretarios y secretarias en distintas dependencias judiciales de la provincia. Las vacantes corresponden a las cuatro circunscripciones judiciales y comprenden tres cargos en la Primera Circunscripción, con sede en Capital: secretario/a del Juzgado de Paz Letrado 2, de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional y del Juzgado del Trabajo y de Conciliación 2. También se concursarán las secretarías de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de Chilecito; de la Cámara de la misma competencia en Chamical y de la dependencia judicial de Aimogasta. La inscripción estará abierta desde el 23 de noviembre hasta el 4 de diciembre, inclusive, de 8 a 12, ante la Dirección de Recursos Humanos del TSJ. Los aspirantes deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y presentar certificados del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y del Registro de Deudores Alimentarios en Mora. Además, deberán exhibir sus documentos de identidad y título habilitante originales al momento de la inscripción.