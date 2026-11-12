Juraron cinco nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación

Cinco nuevos consejeros asumieron formalmente sus funciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Juan Manuel Culotta, Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Amalia Itatí Demarchi Arballo y Fernando Pablo Levene prestaron juramento en el Palacio de Justicia, en representación de los estamentos de jueces y abogados.

La ceremonia se realizó en el salón Bermejo y estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, junto con los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Culotta fue elegido en representación de los jueces, mientras que Biglieri, Sarmiento, Demarchi Arballo y Levene ingresaron por el estamento de la abogacía.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y los restantes integrantes del Consejo, además de funcionarios judiciales, representantes gremiales e invitados.