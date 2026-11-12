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San Luis

Se busca juez de Familia

El Consejo de la Magistratura de la provincia de San Luis convocó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de juez de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Concarán. El periodo de inscripción estará habilitado desde el 24 al 30 de noviembre de 2026, inclusive. Los interesados deberán realizar el trámite de manera online, conforme al procedimiento establecido por el Consejo de la Magistratura, según informaron.

Aparecen en esta nota:
San Luis juez de Familia concurso
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