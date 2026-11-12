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Salta: sin actividad por el día del empleado Judicial

El próximo lunes 16 de noviembre no habrá actividad en ninguno de los distritos judiciales por celebrarse el Día del empleado Judicial en Salta. El feriado judicial del 16 de noviembre de cada año, fue instituido por las Acordadas 5876 y 7040. Originalmente fue establecido en 1961 por Acordada 3096, que fue dejada sin efecto en 1977. En noviembre de 1984, la Corte de Justicia provincial resolvió por Acordada 5876 restablecer el feriado, decisión que fue ratificada en 1990 por Acordada 7040. En 1998, ambas normas fueron declaradas de plena aplicación, según informaron.

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Salta día del empleado Judicial
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