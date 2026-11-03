Jornada de prevención sobre ciberdelitos

El pasado 27 de octubre, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, encabezó una jornada de capacitación en el Instituto N° 8084 Padre Ramón Barrufet de Rosario de Lerma. El encuentro, orientado a estudiantes de nivel secundario divididos operativamente en dos turnos, se centró en brindar herramientas concretas para prevenir que los menores y sus grupos familiares sean víctimas de la criminalidad digital.

Durante la actividad, los adolescentes participaron de manera activa, intercambiando experiencias cotidianas y realizando consultas directas al equipo del Ministerio Público Fiscal. La disertación abordó las medidas de seguridad necesarias frente a delitos graves como el grooming, la distribución de material de abuso sexual y la explotación infantil. Asimismo, se analizaron los riesgos asociados a conductas de alta incidencia escolar como el ciberbullying, el manejo de la identidad digital y los peligros ocultos en los retos virales de plataformas como TikTok.

Al cierre del encuentro, la fiscalía remarcó la necesidad de sostener estas intervenciones preventivas desde temprana edad, en respuesta al uso permanente de dispositivos tecnológicos por parte de las nuevas generaciones. El objetivo central de la iniciativa es que los jóvenes asuman un rol activo como agentes de cambio, capaces de trasladar la información y las pautas de cuidado hacia el interior de su entorno familiar y social.