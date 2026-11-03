03 de Noviembre de 2026
Edición 7561 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
03 de November de 2026
Edición 7561
Próxima Actualización: 04/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Salta

Jornada de prevención sobre ciberdelitos

(Argentina.gob)

El pasado 27 de octubre, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, encabezó una jornada de capacitación en el Instituto N° 8084 Padre Ramón Barrufet de Rosario de Lerma. El encuentro, orientado a estudiantes de nivel secundario divididos operativamente en dos turnos, se centró en brindar herramientas concretas para prevenir que los menores y sus grupos familiares sean víctimas de la criminalidad digital.

Durante la actividad, los adolescentes participaron de manera activa, intercambiando experiencias cotidianas y realizando consultas directas al equipo del Ministerio Público Fiscal. La disertación abordó las medidas de seguridad necesarias frente a delitos graves como el grooming, la distribución de material de abuso sexual y la explotación infantil. Asimismo, se analizaron los riesgos asociados a conductas de alta incidencia escolar como el ciberbullying, el manejo de la identidad digital y los peligros ocultos en los retos virales de plataformas como TikTok.

Al cierre del encuentro, la fiscalía remarcó la necesidad de sostener estas intervenciones preventivas desde temprana edad, en respuesta al uso permanente de dispositivos tecnológicos por parte de las nuevas generaciones. El objetivo central de la iniciativa es que los jóvenes asuman un rol activo como agentes de cambio, capaces de trasladar la información y las pautas de cuidado hacia el interior de su entorno familiar y social.

Aparecen en esta nota:
Fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia Sofía Cornejo capacitación ciberdelincuencia prevención grooming Ministerio Público Fiscal adolescentes Rosario de Lerma ciberbullying.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Capacitación sobre sobre justicia restaurativa en conflictos de género y el sistema penal juvenil
Alimentos por nacer
Para los abogados no hay seguridad
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS