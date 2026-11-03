03 de Noviembre de 2026
Edición 7561 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
03 de November de 2026
Edición 7561
Próxima Actualización: 04/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Corrientes

Capacitación sobre sobre justicia restaurativa en conflictos de género y el sistema penal juvenil

(Foto de Pavel Danilyuk)

El Poder Judicial de Corrientes, a través de su Área de Capacitación, llevará adelante una formación sobre “Justicia Restaurativa: en la conflictividad de género y en el sistema penal juvenil de la Provincia de Corrientes”, que comenzará el próximo jueves 5 de noviembre. La capacitación se desarrollará de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, y comprenderá siete clases que se dictarán todos los jueves, de 17 a 19 horas. La propuesta abordará la justicia restaurativa en el contexto de la conflictividad de género y del sistema penal juvenil de la provincia de Corrientes.

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Alimentos por nacer
Para los abogados no hay seguridad
Crece la conciliación laboral
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS