Capacitación sobre sobre justicia restaurativa en conflictos de género y el sistema penal juvenil

El Poder Judicial de Corrientes, a través de su Área de Capacitación, llevará adelante una formación sobre “Justicia Restaurativa: en la conflictividad de género y en el sistema penal juvenil de la Provincia de Corrientes”, que comenzará el próximo jueves 5 de noviembre. La capacitación se desarrollará de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, y comprenderá siete clases que se dictarán todos los jueves, de 17 a 19 horas. La propuesta abordará la justicia restaurativa en el contexto de la conflictividad de género y del sistema penal juvenil de la provincia de Corrientes.