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Se realizó el XI Encuentro de la REDTRAM

(kbolbik149668| vecteezy.com)

Representantes de ministerio públicos de la región participaron entre el 21 y el 23 de octubre del undécimo encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se realizó en la ciudad de Madrid, España. En representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación concurrieron los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, y el secretario y coordinador de Relaciones Institucionales de esa dependencia, Marcos Parera, quien también integra la Secretaría Técnica de la REDTRAM. Al encuentro acudieron representantes los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La anfitriona fue la fiscal general de España, Teresa Peramato Martín.

La REDTRAM, que integra a fiscales especializados de 22 países de Iberoamérica en el ámbito de la AIAMP, constituye un espacio de cooperación directa entre fiscalías, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como a mejorar los mecanismos de asistencia y protección de las víctimas.

Aparecen en esta nota:
REDTRAM encuentro Marcos Perera
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