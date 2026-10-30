Cuáles son los asuetos judiciales en noviembre

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bajo la firma de Sergio Gabriel Torres y refrendada por el secretario Matías José Álvarez, oficializó el cronograma de inhábiles y asuetos judiciales que regirá en diversas localidades bonaerenses durante noviembre. La disposición dio respuesta a lo resuelto por el Ministerio de Gobierno provincial tras los pedidos elevados por varios municipios debido a sus festividades patronales y aniversarios de fundación, según surge de las actuaciones administrativas que motivaron el pronunciamiento.

El esquema diferencia dos regímenes de afectación funcional en los tribunales. Por un lado, el artículo 1° de la norma ordenó "asueto judicial con suspensión de los términos procesales" en distritos que celebran sus fechas conmemorativas, nómina que incluye a La Plata (19 de noviembre), Bolívar, Berazategui, General San Martín, Olavarría, Monte Hermoso y Miramar, entre otros. En tanto, el artículo 2° determinó exclusivamente la suspensión de términos en jurisdicciones como Florentino Ameghino, Tapalqué, Veinticinco de Mayo y General Pueyrredon.

A fin de garantizar la prestación mínima del servicio de justicia, la Presidencia del tribunal dispuso que los organismos alcanzados instrumenten el esquema de guardias conforme al artículo 9 del Acuerdo 1864, ratificando además que la medida rige "sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan