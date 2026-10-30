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Provincia de Buenos Aires

Cuáles son los asuetos judiciales en noviembre

(Foto de Towfiqu barbhuiya en Pexels.)

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bajo la firma de Sergio Gabriel Torres y refrendada por el secretario Matías José Álvarez, oficializó el cronograma de inhábiles y asuetos judiciales que regirá en diversas localidades bonaerenses durante noviembre. La disposición dio respuesta a lo resuelto por el Ministerio de Gobierno provincial tras los pedidos elevados por varios municipios debido a sus festividades patronales y aniversarios de fundación, según surge de las actuaciones administrativas que motivaron el pronunciamiento.  

El esquema diferencia dos regímenes de afectación funcional en los tribunales. Por un lado, el artículo 1° de la norma ordenó "asueto judicial con suspensión de los términos procesales" en distritos que celebran sus fechas conmemorativas, nómina que incluye a La Plata (19 de noviembre), Bolívar, Berazategui, General San Martín, Olavarría, Monte Hermoso y Miramar, entre otros. En tanto, el artículo 2° determinó exclusivamente la suspensión de términos en jurisdicciones como Florentino Ameghino, Tapalqué, Veinticinco de Mayo y General Pueyrredon.  

A fin de garantizar la prestación mínima del servicio de justicia, la Presidencia del tribunal dispuso que los organismos alcanzados instrumenten el esquema de guardias conforme al artículo 9 del Acuerdo 1864, ratificando además que la medida rige "sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan

Aparecen en esta nota:
Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) Asueto judicial Suspensión de términos procesales Días no laborables Fiestas patronales Aniversarios fundacionales Noviembre 2026 Sergio Gabriel Torres Resolución RP-1553-2026 Guardias judiciales.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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