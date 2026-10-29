Asueto judicial y suspensión de plazos procesales por el Día de los Fieles Difuntos

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy dispuso asueto administrativo en todas las dependencias del Poder Judicial provincial para el próximo lunes 2 de noviembre, declarándolo además inhábil a todos los efectos procesales. La medida fue adoptada mediante la Acordada N° 90/2026, firmada el pasado 26 de octubre, en adhesión al decreto del Poder Ejecutivo local emitido con motivo de conmemorarse el “Día de los Fieles Difuntos”.

El máximo tribunal fundamentó la decisión en uso de sus facultades de superintendencia, establecidas en el artículo 188, inciso 6, de la Constitución provincial y en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 4.055). La resolución llevó las firmas del presidente del cuerpo, Federico Francisco Otaola, y de los jueces María Eugenia Nieva, Martín Francisco Llamas, Jorge Lisandro Aguiar, Eduardo Esteban Uriondo, Gonzalo César de la Colina y Emma María Mercedes Arias