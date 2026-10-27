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Córdoba

Avanza el Procedimiento Declarativo Abreviado laboral

(Poder Judicial Córdoba)
Los juzgados de la sede judicial de San Francisco, provincia de Córdoba, comenzarán a tramitar las demandas por enfermedades profesionales rechazadas por la Comisión Médica Jurisdiccional a través del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) laboral. La medida fue establecida mediante el Acuerdo Reglamentario 1953 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y comprenderá a aquellas causas cuya contingencia, hecho generador, relación causal o calificación médico-legal sea posterior a la entrada en vigencia del nuevo supuesto.
Aparecen en esta nota:
Procedimiento Declarativo Abreviado laboral Córdoba
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