Avanza el Procedimiento Declarativo Abreviado laboral

Los juzgados de la sede judicial de San Francisco, provincia de Córdoba, comenzarán a tramitar las demandas por enfermedades profesionales rechazadas por la Comisión Médica Jurisdiccional a través del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) laboral. La medida fue establecida mediante el Acuerdo Reglamentario 1953 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y comprenderá a aquellas causas cuya contingencia, hecho generador, relación causal o calificación médico-legal sea posterior a la entrada en vigencia del nuevo supuesto.

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