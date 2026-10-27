Concursos para Secretarías de Juzgados de Paz

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convocó a concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir Secretarías vacantes de Juzgados de Paz de distintas jurisdicciones. Las vacantes corresponden a las localidades de Federal, Rosario del Tala, Villaguay, Santa Elena, General Campos, Maciá, Ibicuy, San Jaime de la Frontera, Villa Urquiza, Villa San Marcial, Villa Mantero y Villa Paranacito. Las inscripciones serán online y estarán habilitadas desde las 7.30 del 11 de noviembre hasta las 13 del 26 de noviembre. Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la página del Poder Judicial de Entre Ríos y adjuntar la documentación requerida.