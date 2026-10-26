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La Corte de Mendoza suma firma digital

(IA)

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso la implementación progresiva de la firma digital para que los ministros del máximo tribunal provincial puedan suscribir resoluciones judiciales y actos de superintendencia mediante herramientas electrónicas. La medida busca agilizar la emisión y registración de las decisiones, fortalecer la seguridad jurídica y avanzar en la consolidación del expediente digital. La decisión quedó establecida mediante la Acordada 32.814, que contempla la utilización de la rúbrica digital en días hábiles e inhábiles y en cualquier horario, incluso fuera de la sede física del Tribunal.

Aparecen en esta nota:
Corte de Mendoza firma digital
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