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Se busca perito informático en Chaco

(Poder Judicial Chaco)

Hasta el próximo 2 de noviembre se extenderá el concurso abierto de oposición y antecedentes destinado a cubrir un cargo de jefe de división con funciones de perito informático en el Área de Informática Forense del Gabinete Científico Judicial de Resistencia. Las personas interesadas deberán contar los siguientes requisitos: residir en el Chaco; poseer título de ingeniería en sistemas de la información o afín con al menos cinco años desde el fin de los estudios universitarios, acreditar conocimiento o especialización en informática forense y cumplir con las demás condiciones previstas en el Reglamento Interno del Poder Judicial (art. 4º, inc. b). Según detallaron, oportunamente será solicitada la documentación respaldatoria por lo que se recomienda contar con: certificado de domicilio y de conducta expedidos por la Policía del Chaco, constancia de buena salud, originales de los certificados o títulos que acrediten conocimiento o especialización requerida y copia simple de los cursos o congresos declarados en el formulario de antecedentes. Trabajadores judiciales deberán tener actualizado su legajo personal y quedará bajo su exclusiva responsabilidad remitir de manera oportuna a la Dirección General de Personal los cursos, talleres de capacitación o cualquier otra circunstancia que implique una actualización o modificación a su currículum vitae.

Aparecen en esta nota:
perito informático Chaco concurso
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