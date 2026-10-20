Peritos para 2027

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja informó que hasta el próximo 30 de octubre estarán abiertas las inscripciones y reinscripciones para profesionales que quieran actuar como peritos durante 2027, en las seis Circunscripciones Judiciales. Los interesados deberán presentarse de lunes a viernes, de 8 a 13, ante la Secretaría Administrativa, ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia, en Joaquín V. González 77, ciudad de La Rioja. Los requisitos se encuentran disponibles en la web del Poder Judicial provincial.