El Poder Judicial presentó su campaña audiovisual sobre mujeres rurales

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, fecha que se conmemora el 15 de octubre de 2026, la Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut anunció el lanzamiento de su campaña audiovisual sobre mujeres rurales, con el fin de destacar la relevancia que tienen las mujeres y niñas en la ruralidad. “La vida en el campo, las chacras o las comunidades que están lejos de las grandes ciudades, muchas veces dependen de las mujeres, esas que trabajan con los animales, cuidan a la familia, se quedan en la tierra” expresó la pieza de comunicación gráfica conmemorativa de este día. Se busca a partir de su difusión que las receptoras puedan identificarse, de modo que a partir de la visualización del material se permitan reconocer y validar sus experiencias y registrar la violencia de género, los miedos y las barreras, haciendo foco en el apoyo comunitario y fortaleciendo la idea que se puede salir de esa situación.