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Un espacio para ser escuchados

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires inauguró las primeras Salas de Regulación Emocional para niñas, niños y adolescentes, junto con un Rincón Sensorial, destinados a favorecer la autorregulación y generar espacios más accesibles durante su paso por el sistema de justicia. Según detallaron, la iniciativa busca acompañar a los NNyA en distintas instancias de intervención judicial, como declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y encuentros vinculares en procesos de familia, en el marco de su derecho a ser oídos. Estos espacios se suman a otras herramientas implementadas por el MPT, como la Sala de Entrevistas Especializada, el Programa de Perros de Asistencia Judicial y los videos anticipatorios a la declaración testimonial, orientadas a garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales.

Aparecen en esta nota:
Salas de Regulación Emocional para niñas niños y adolescentes Rincón Sensorial Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires MPT
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