15 de Octubre de 2026
Edición 7558 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 16/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
15 de October de 2026
Edición 7558
Próxima Actualización: 16/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Córdoba

Oralidad para las acciones societarias y concursales

La oralidad efectiva comenzó a aplicarse en los ocho juzgados con competencia en concursos y sociedades de la ciudad de Córdoba a un conjunto de acciones contenciosas de naturaleza societaria y concursal. De esta manera, el “Protocolo de gestión para acciones contenciosas concursales y societarias orales”, aprobado como Anexo único, se aplicará de manera obligatoria a siete acciones de naturaleza societaria: acción de responsabilidad (artículos 276 y 277 de la Ley General de Sociedades -LGS-); acción individual de responsabilidad (artículo 279 LGS); disolución de sociedad; exclusión de socio; impugnación de asamblea; remoción de administrador; y rendición de cuentas. A su vez, el magistrado podrá disponer su aplicación en los siguientes supuestos: acción de responsabilidad; acción de simulación; acción por dolo (artículo 38 de la Ley de Concursos y Quiebras); acción revocatoria concursal; acción revocatoria pauliana; y extensión de quiebra.
Aparecen en esta nota:
oralidad efectiva Córdoba acciones societarias y concursales
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Convocan para cubrir cargos de vocal
Pepsico la hizo frita
Consumidores: ni pobres ni vencidos
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS