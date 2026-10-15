Convocan para cubrir cargos de vocal

La Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convocó a abogados interesados en postularse para cubrir, de manera interina o en calidad de suplente, cargos de vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Paraná. Los interesados deberán presentar sus antecedentes y manifestar su interés mediante un correo electrónico dirigido a la Sala Penal: salapen-pna@jusentrerios.gov.ar. La presentación deberá incluir las constancias que acrediten los antecedentes laborales y académicos, además de la documentación que permita verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 188 de la Constitución Provincial y el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos. El plazo para presentar los antecedentes permanecerá abierto hasta el viernes 23 de octubre de 2026, inclusive.