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Entre Ríos

Convocan para cubrir cargos de vocal

(Poder Judicial Entre Ríos)

La Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convocó a abogados interesados en postularse para cubrir, de manera interina o en calidad de suplente, cargos de vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Paraná. Los interesados deberán presentar sus antecedentes y manifestar su interés mediante un correo electrónico dirigido a la Sala Penal: salapen-pna@jusentrerios.gov.ar. La presentación deberá incluir las constancias que acrediten los antecedentes laborales y académicos, además de la documentación que permita verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 188 de la Constitución Provincial y el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos. El plazo para presentar los antecedentes permanecerá abierto hasta el viernes 23 de octubre de 2026, inclusive.

Aparecen en esta nota:
Superior Tribunal de Justicia STJ Entre Ríos Sala Penal Tribunal de Juicios y Apelaciones Paraná vacante
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