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Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la región NOA de JUFEJUS

(Foto de Alena Darmel en Pexels)

En el marco de la última reunión de Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JU.FE.JUS), las autoridades reunidas en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta eligieron a la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos, como nueva Presidenta de la Región NOA de dicha Junta. De esta manera, Rodríguez Campos encabezará el espacio de JU.FE.JUS desde donde se impulsan las acciones de los poderes judiciales del Noroeste a partir de las particularidades y necesidades propias de la región. Junto a ella, integrarán la Región NOA Gonzalo de la Colina del Poder Judicial de Jujuy -Vicepresidente Primero- y Fernanda Rosales Andreotti del Poder Judicial de Catamarca -Vicepresidenta Segunda-.

Aparecen en esta nota:
JUFEJUS; NOA Eleonora Rodríguez Campos
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