13 de Octubre de 2026
Edición 7556 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 14/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
13 de October de 2026
Edición 7556
Próxima Actualización: 14/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
San Luis

Concursan cargos de fiscal

(Agencia de noticias de San Luis)

El Consejo de la Magistratura de San Luis llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir (1) cargo de Fiscal de Instrucción Penal 2 con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Primera Circunscripción Judicial; otro para cubrir (2) cargos de Fiscal de Instrucción Penal 1 y 2 con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Segunda Circunscripción Judicial; y otro para cubrir (1) cargo de fiscal de instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, con asiento en Sala Multifueros Tomas Jofré. Los postulantes que deberán observar el procedimiento de inscripción on line, adoptado por Acta 08, conforme se indica en el sitio web del Consejo de la Magistratura (consejodelamagistratura.justiciasanluis.gov.ar).

Aparecen en esta nota:
San Luis fiscal de género vacantes concursos
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Paraguay como destino de inversión: qué opciones tienen los inversores extranjeros
Separados somos más
Herencias entre Argentina y España: desafíos legales
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS