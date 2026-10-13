Concursan cargos de fiscal

El Consejo de la Magistratura de San Luis llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir (1) cargo de Fiscal de Instrucción Penal 2 con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Primera Circunscripción Judicial; otro para cubrir (2) cargos de Fiscal de Instrucción Penal 1 y 2 con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Segunda Circunscripción Judicial; y otro para cubrir (1) cargo de fiscal de instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, con asiento en Sala Multifueros Tomas Jofré. Los postulantes que deberán observar el procedimiento de inscripción on line, adoptado por Acta 08, conforme se indica en el sitio web del Consejo de la Magistratura (consejodelamagistratura.justiciasanluis.gov.ar).