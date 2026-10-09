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Mendoza

Avanza proyecto para acelerar las adopciones

(Poder Judicial Mendoza)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, María Teresa Day, expuso ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la legislatura provincial sobre el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo que busca modificar el Código Procesal de Familia. La iniciativa pretende solucionar problemas recurrentes y agilizar determinados procesos de adopción mediante un mecanismo excepcional, sin alterar la ley de acogimiento familiar, según detallaron. Este mecanismo excepcional está destinado a adultos referentes que ya posean un vínculo previo con niños mayores de 5 años, niños o adolescentes con discapacidad o integrantes de grupos de hermanos. Para acceder a esta vía, debe existir una vinculación previa con la Dirección General de Protección de Derechos, los adultos deben haber sido evaluados por equipos especialistas dentro de los programas Yo Creo, Te Acompaño o Vamos Juntos, y el menor debe contar con una sentencia firme de adoptabilidad. El procedimiento incorpora los artículos 9 bis, 10 bis, 11 bis y 194 bis al Código Procesal de Familia y se divide en distintas etapas. Primero se requiere la declaración de adoptabilidad firme del menor. Luego, la Dirección General de Protección identifica la situación excepcional y solicita al Registro Provincial de Adopción la evaluación del adulto referente. En tercer lugar, el nuevo Equipo Interdisciplinario de Diagnóstico de Aptitud Adoptiva Específica de Adultos Referentes realiza los exámenes psicológicos y sociales. Posteriormente, el Registro Provincial de Adopción analiza dicho diagnóstico y define si eleva el caso al ámbito judicial. Finalmente, el juez evalúa el informe presentado y dicta la decisión correspondiente con su fundamentación.

Aparecen en esta nota:
Mendoza proyecto de ley procesos de adopción adopciones Maria Teresa Day Código Procesal de Familia
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