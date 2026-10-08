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Riesgo suicida: un desafío para la protección judicial de niños y adolescentes

Las internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida aumentaron un 15% en la Ciudad de Buenos Aires durante el período 2023-2025, según un informe del Ministerio Público Tutelar (MPT), organismo encargado de velar por la protección de sus derechos y garantizar su acceso a la Justicia.

El relevamiento identificó 1.876 notificaciones asociadas al riesgo suicida sobre un total de 3.135 informes de internación. El 74,4% de los casos correspondió a mujeres, con una importante incidencia entre adolescentes de 13 a 15 años. Más del 60% de las internaciones se realizaron en hospitales públicos.

La ideación suicida irreductible fue el principal motivo de internación (54,3%), seguida por los intentos de suicidio (36,3%) y las autolesiones con riesgo para la vida (9,4%). Además, uno de cada diez niños y adolescentes requirió dos o más internaciones.

Los datos plantean desafíos para la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en lo referido a las garantías durante las internaciones, el control de su legalidad y el acceso a dispositivos de atención y acompañamiento.

La asesora general tutelar, Carolina Stanley, destacó la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales: "La escucha constituye una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos".

Desde el MPT señalaron que el organismo interviene en la supervisión de las instituciones y las condiciones de internación, además de promover el acceso a la justicia y el acompañamiento integral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Ante situaciones de riesgo o necesidad de orientación, se encuentran disponibles las líneas gratuitas de asistencia: Salud Mental Responde del Gobierno porteño, 011-4863-8888 y 4861-5586, con atención las 24 horas; el 135, del Centro de Asistencia al Suicida, para CABA y Gran Buenos Aires; y el 107 del SAME, para emergencias.

Aparecen en esta nota:
Palabras clave: Ministerio Público Tutelar Carolina Stanley Ley 26.657 Ley 26.061 salud mental riesgo suicida derechos de niñas niños y adolescentes control de legalidad internaciones acceso a la justicia protección integral de derechos CABA.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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