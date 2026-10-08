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Chubut

Convocatoria pública de adopción provincial

(Foto de Atlantic Ambience en Pexels)

El Juzgado de Familia N° 1 de Trelew convocó a postulantes a guarda con fines adoptivos. Deberán contar con un entorno familiar estable, afectuoso, comprometido con sus necesidades particulares, en el que pueda desarrollarse en forma integral, fortalecer y adquirir nuevas habilidades, favorecer los avances que ha tenido, respetando y acompañando en sus terapias. Tiene una hermana con quien desea mantener vínculo. Es un niño de 10 años, que concurre a la escuela 11. Cursa 5° grado (MAI). Es alegre, cariñoso. Le gustan los animales. Juega al padel y va a natación.

Las personas interesadas podrán inscribirse al mail: adopciones.trelew@chubut.gob.ar desde el día 28/09/26 hasta el día 23/11/26 indicando sus datos personales y de contacto.

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adopción Chubut
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