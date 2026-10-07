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Nuevo paro de Judiciales

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación anunció una nueva medida de fuerza de alcance nacional para este viernes 9 de octubre, en continuidad con el plan de lucha que lleva adelante y tras las protestas realizadas durante las últimas semanas.

La medida de fuerza alcanzará a tribunales y dependencias de la Justicia Federal de todo el país y comenzará a las 0 del viernes. La huelga se suma a las medidas adoptadas la semana pasada y a las protestas realizadas por trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo. El principal reclamo del gremio, conducido por Julio Piumato, está dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La UEJN presentó una nota al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, en la que solicitó una recomposición salarial del 10%, con retroactividad al 1° de septiembre.

Según sostuvo la organización sindical, los salarios de los trabajadores judiciales acumulan una pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y el incremento solicitado busca comenzar a compensar ese deterioro. El conflicto también alcanza a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), mientras que el tercer eje del plan de lucha está relacionado con la Justicia Nacional del Trabajo. La UEJN rechaza eventuales modificaciones de su estructura y un eventual traspaso de competencias a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

La medida comenzará a las 0 y se extenderá durante toda la jornada.

Aparecen en esta nota:
paro judiciales UEJN traspaso
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