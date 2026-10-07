Se informó la fecha del pago de la Tasa de Justicia

La Corte bonaerense informó que a partir del 14 de octubre del corriente año estará disponible la segunda cuota de la Tasa de Justicia. El referido pago se acreditará en las cuentas de caja de ahorro de los agentes activos y pasivos que perciben sus haberes a través del sistema BAPRO.

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.