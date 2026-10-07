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Mendoza: inicia la inscripción de peritos

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza inició con la inscripción de Peritos Judiciales para el 2027. El trámite se inicia vía web ( https://jusmendoza.gob.ar/oficina-de-profesionales-peritos-y-martilleros/) donde los interesados podrán cargar todos sus datos. Para poder realizar la inscripción, los interesados deberán previamente estar matriculado o registrado en la Oficina de Profesionales, según corresponda. Si necesitan saber cómo realizar este paso, deberá seleccionar su profesión y descargar la nota de solicitud a presentar. Allí mismo se indica toda la documentación necesaria para realizar con el trámite, según señalaron.

Aparecen en esta nota:
peritos judiciales Mendoza
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