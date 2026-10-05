Asumieron los legisladores que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento

Asumieron en Corrientes los representantes de la Cámara de Diputados de la Provincia que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento durante el período 2026-2028. Como miembros titulares prestaron juramento Andrea María Giotta y Eduardo Daniel Hardoy. En carácter de miembros suplentes, lo hicieron Mario Jacinto Branz y Edgar Victoriano Benítez. La ceremonia fue un paso más en la conformación del cuerpo para el nuevo período y da continuidad a la incorporación de sus integrantes, luego de la jura realizada en mayo por representantes de magistrados, abogados y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).