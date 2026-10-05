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Se buscan peritos en Chaco

(Tingey Injury Law Firm en Unsplash)

Hasta el próximo 31 de octubre permanecerá abierta la inscripción y reinscripción para integrar el Registro de Peritos en general y el Registro Especial de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas del Poder Judicial del Chaco. Se busca conformar los listados de profesionales habilitados para intervenir en las causas que se tramitan ante los distintos fueros judiciales de la provincia. El llamado incluye a traductores e intérpretes de idiomas extranjeros (como inglés, portugués, francés, alemán, yugoeslavo, griego, latín, checoeslovaco, polaco, chino, ucraniano, ruso, entre otros) y a Intérpretes de Lengua de Señas, quienes podrán inscribirse en el Registro General de Peritos. En el caso de interesados en integrar el Registro Especial de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas  (qom, moqoit y wichi) el trámite podrá iniciarse y presentarse ante la dependencia judicial más cercana al domicilio real. Según informaron, quienes estén interesados podrán acceder a los modelos de notas, requisitos e información adicional en la web del Poder Judicial provincial, contactarse al correo matricula@justiciachaco.gov.ar o a los teléfonos (0362) 4423323 / 4428195 / 4428105 / 4422434 (interno 112).

Aparecen en esta nota:
Chaco peritos traductores intérpretes
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