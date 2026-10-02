Nueva vicepresidencia en JuFeJus

El juez de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Gonzalo de la Colina, fue designado vicepresidente de la región NOA de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus).

La designación se concretó durante la reunión de Comisión Directiva de JuFeJus realizada en la provincia de Salta, en el marco del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil “La especialidad como garante de la paz social”.

El cargo fue ratificado durante el encuentro y permitirá al magistrado jujeño participar en las instancias de articulación entre los Poderes Judiciales de la región y en los espacios federales de intercambio y coordinación institucional promovidos por JuFeJus.

Las actividades se desarrollaron los días 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta, con la participación de autoridades de los máximos órganos judiciales de distintas jurisdicciones.

La agenda institucional incluyó también una reunión de ReFleJar, el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida del encuentro de la Comisión Directiva de JuFeJus.