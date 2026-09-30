Los judiciales anunciaron un nuevo paro

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) oficializó un paro nacional de 24 horas para este próximo viernes 2 de octubre, en el marco del plan de movilización que lleva adelante en los tribunales de todo el país. Según informó el gremio, la medida reclama una recomposición frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, soluciones para la situación prestacional de la obra social y el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.